Toyotas Model-Y-Konkurrent floppt: Im September kein Auto verkauft

Toyota wollte mit dem bZ4X Tesla Konkurrenz machen. Doch dann kam alles ganz anders. Knapp 2 Monate nachdem der japanische Autohersteller sein erstes Elektroauto auf den Markt brachte, musste er bereits eine Rückrufaktion starten.

Das schlägt sich, so scheint es, auch in den Verkaufszahlen nieder. Laut einer Pressemitteilung verkaufte Toyota im September 2022 keinen einzigen bZ4X-Wagen in den USA. In diesem Jahr seien insgesamt lediglich 232 Stück der Elektroautos veräußert worden.