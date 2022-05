Kekz Kopfhörer im Test: Kinder in ihrer eigenen Welt

Mit dem Kekzhörer kann ein Kind alleine in Audioerlebnisse eintauchen und seine Umgebung komplett vergessen. Knapp 30 Audiochips sind derzeit verfügbar. Die jeweiligen Inhalte sind am Kopfhörer bereits vorinstalliert

Wer Kindern Hörspiele, Kinderlieder oder andere Audioinhalte schenken will, kommt heute kaum an den "Tonie"-Figuren für die Toniebox vorbei. Es gibt auch noch andere Audiosysteme speziell für Kinder, etwa die TigerBox. Das Prinzip ist ähnlich: Die jungen Menschen versammeln sich um eine kleine lustige Box mit kindgerechten Motiven und robuster Bauweise, um andächtig dem Lautsprecher zu lauschen. Das Münchener Start-up Kekz verfolgt einen anderen Ansatz : Spezielle Kopfhörer für Kinder , die supereinfach zu bedienen sind. Statt Tonies draufzustellen, klickt man kleine Plastikscheiben rein, um unterschiedliche Audioinhalte zu konsumieren. Wir haben die Kekzhörer getestet.

Wenige Knöpfe

Die Kekzhörer sind in Blau und Rot erhältlich und kommen völlig einfärbig daher. Es gibt einen USB-Ladeanschluss, eine große Taste mit beleuchtetem Kekz-Logo auf dem linken Ohrteil, sowie einen dreistufigen Schieberegler für die Lautstärke. Auf dem rechten Ohrteil ist eine Mulde für die austauschbaren Plastikscheiben - Audiochips genannt. Die On-Ear-Ohrteile sind weich gepolstert und lassen sich einklappen. Im linken Ohrteil versteckt sich ein Annäherungssensor, durch den die Wiedergabe automatisch stoppt, wenn der Kekzhörer vom Kopf genommen wird.

Die Bedienung geht eigentlich nicht einfacher. Ein längerer Druck auf den großen Knopf und der Kekzhörer ist eingeschaltet. Ist ein Audiochip eingesetzt und sind die Kopfhörer aufgesetzt, beginnt die Wiedergabe gleich. Ein Druck auf den Knopf und es wird ein Kapitel bzw. Song vorgespult, ein Doppeldruck und es geht einen Titel weiter zurück. Vierjährige Kinder haben das Konzept schnell begriffen.

Realität ausgeblendet

Hat das Kind den Kekzhörer einmal aktiviert, hört man für die restliche Laufzeit des Audiochips fast nichts mehr von ihm. Durch das solitäre Erlebnis tauchen Kinder komplett in Hörspiele ein und sind erst wieder ansprechbar, wenn man ihnen die Kopfhörer von den Ohren zieht. Können sich Kinder bei Toniebox und Co. noch im Kollektiv um den Audioinhalt versammeln, so geht es bei den Kekzhörern um Einzelkonsumation. Gemeinsame Erlebnisse wie etwa das Mitsingen oft gehörter Melodien entfallen dadurch.

Eigentlich ist alles schon da

Eine Besonderheit ist, dass die Audioinhalte sofort verfügbar sind und nicht erst aus der Cloud auf das Gerät synchronisiert werden müssen. Sind sie etwa auf den Audiochips direkt drauf? Nein. Genau wie bei den Tonies der Toniebox fungieren die mit NFC ausgestatteten Audiochips lediglich als Schlüssel, um bestimmte Inhalte freizuschalten. Die Inhalte selbst sind allesamt auf den Kekzhörern drauf.

Alle Inhalte aller jetzt und künftig käuflich erwerbbaren Audiochips sind also eigentlich schon längst auf dem Kekzhörer drauf? Genau. Ein 32 Gigabyte großer Speicher sitzt im Kopfhörer. Hat der Hersteller gar keine Angst, dass diese Schatztruhe eines Tages von Hackern geknackt wird? Nein, teilt man der futurezone auf Anfrage mit. Eine dreifache Verschlüsselung werde derartige Versuche zuverlässig vereiteln.