Kia verkauft seine E-Autos jetzt mit Benzingeruch-Wunderbaum
Seid ihr so kurz davor ein Elektroauto zu kaufen, aber denkt euch: „Ich kann ohne Benzingeruch einfach nicht leben!“? Dann hat KIA die Lösung für euch.
Wie The Drive berichtet, hat der südkoreanische Autohersteller ein spezielles Gimmick für seine Elektroautos. Zusammen mit dem finnischen Parfümeur Max Perttula wurde ein Duftspender kreiert, der nach Autowerkstatt und Benzin riechen soll.
Der Duft wird so beschrieben: Als Basis dient Motoröl, mit einer metallischen Note und einem Hauch von Jasmin und Birkenpech. Das wirkt zwar alles wie ein Scherz, ist aber finnischer Humor. Diesen Benzingeruch-Wunderbaum gibt es wirklich, zumindest in limitierter Auflage. Kauft man in Finnland einen KIA EV4, gibt es den Duftspender dazu.
Eine ähnliche Idee hatte Ford im Jahr 2021. Für den Mustang Mach-E GT wurde ein Benzin-Parfüm namens Mach-Eau kreiert. Dieses sollte auch nach Reifengummi riechen und eine „tierische Note“ haben, als Anspielung auf Mustang. Mach-Eau wurde aber nie in Umlauf gebracht.
