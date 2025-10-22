Kia verkauft seine E-Autos jetzt mit Benzingeruch-Wunderbaum

Seid ihr so kurz davor ein Elektroauto zu kaufen, aber denkt euch: „Ich kann ohne Benzingeruch einfach nicht leben!“? Dann hat KIA die Lösung für euch.

Wie The Drive berichtet, hat der südkoreanische Autohersteller ein spezielles Gimmick für seine Elektroautos. Zusammen mit dem finnischen Parfümeur Max Perttula wurde ein Duftspender kreiert, der nach Autowerkstatt und Benzin riechen soll.