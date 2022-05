Lange Lieferzeiten: Apple-Käufer müssen sich gedulden

Im Apple-Store sind derzeit zahlreiche Produkte vergriffen und erst in mehreren Wochen wieder lieferbar.

Die Corona-Situation in China und die damit zusammenhängenden Lockdowns setzt Apple offenbar ziemlich schwer zu. Zahlreiche Produkte sind derzeit vergriffen. Manche Geräte sind sogar erst wieder im August lieferbar.

Wer sich für den Sommerurlaub ein iPad kaufen möchte, sollte sich eventuell recht rasch entscheiden und möglichst schnell zuschlagen. Einige iPad-Modelle sind nämlich erst wieder in mehreren Wochen lieferbar.

iPad zum Teil erst wieder Ende Juni lieferbar

Das aktuelle iPad Air und auch das iPad (9th Gen.) sind etwa erst wieder Ende Juni lieferbar. Am schnellsten kommt man bei Apple zu einem iPad mini, das bereits ab Anfang beziehungsweise Mitte Juni wieder lieferbar ist.

Bei den iPhones sieht die Situation etwas entspannter aus: Das aktuelle iPhone SE, das iPhone 11, das iPhone 12 sowie das iPhone 13 (Pro) ist in verschiedenen Varianten sofort lieferbar. Nur das iPhone 13 mini ist derzeit vergriffen, sollte aber bis Mitte Juni wieder lieferbar sein.

Wer möglichst rasch an ein iPad Air oder an ein iPad kommen möchte, sollte sich direkt im Apple-Shop in der Wiener Innenstadt, im freien Handel oder bei anderen Online-Händlern umsehen. Dort sind vielleicht nicht alle Farb- und Speichervarianten verfügbar, möglicherweise haben aber einige Händler noch iPads auf Lager.