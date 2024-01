Mansory Empower: Das fliegende Auto der Zukunft - für Reiche

Und das erinnert ein wenig an den fliegenden DeLorean aus "Zurück in die Zukunft". In einem Video sieht man, dass die Reifen in der Luft eingeklappt sein dürften und bei der Landung wieder zum Vorschein kommen. Die Karosserie ist wohl ein Mix aus McLaren, Lamborghini und Ferrari. Optisch dürfte das Fahrzeug vor allem von Scifi-Klassikern wie "Total Recall" oder "Blade Runner" inspiriert sein.

Nicht flugtauglich, aber ein Blick in die Zukunft

Es ist eigentlich nur ein modifizierter Sportwagen, der eben fliegt. Die Karosserie wurde mit Winglets, Spoiler und verbreiterten Kotflügeln erweitert. Wirklich aerodynamisch ist das allerdings nicht. In der Realität würde sich das Fahrzeug wohl kaum durch die Lüfte bewegen. Darum ging es beim Konzept aber gar nicht.