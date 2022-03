Maserati wird ab 2030 nur noch E-Autos verkaufen

Die italienische Sportwagenmarke ist Konkurrenten wie Ferrari und Lamborghini gefolgt und hat ihre Elektrifizierungsstrategie bekannt gegeben . Wie Engadget berichtet soll 2023 erstmals ein E-Auto von Maserati präsentiert werden. Der GranTurismo EV soll 1200 PS haben und in weniger als 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Maximalgeschwindigkeit wird bei 305 km/h elektronisch abgeriegelt sein.

SUV in wenigen Tagen

Einen E-Motor erhalten soll das SUV Grecale, das in wenigen Tagen vorgestellt werden soll. Das Fahrzeug wird allerdings auch mit Verbrennungsmotoren angeboten.

Keine Verbrenner ab 2030

In weiterer Folge sollen auch weitere Modelle von Maserati im Rahmen seiner "Folgore"-Strategie elektrifiziert werden. 2025 wird laut Plan jedes Modell auch mit E-Motor angeboten. 2030 soll dann gar keine Verbrenner-Option mehr vorhanden sein. Die zum Autokonzern Stellantis gehörende Marke Maserati will ihren italienischen Wurzeln treu bleiben. Alle Modelle werden weiterhin in Italien entwickelt und produziert.