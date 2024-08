Aus für Windows Systemsteuerung: Microsoft macht offenbar Rückzieher

Nun macht Microsoft aber offenbar einen Rückzieher . Wie Ars Technica entdeckt hat , wurde die entsprechende Stelle in der Support-Dokumentation überarbeitet. So heißt es anstelle des obigen Satzes nun: “ Viele der Einstellungen in der Systemsteuerung werden gerade zur Einstellungs-App migriert, die eine modernere und optimierte Oberfläche bietet. ”

➤ Mehr lesen: Windows-Update zerstört Dual-Boot-Systeme

Ungeliebte Einstellungs-App

Die genannte Einstellungs-App wurde mit Windows 8 eingeführt. Diese Zweigleisigkeit, die nun schon seit Jahren von Microsoft gefahren wird, wurde von Nutzerinnen und Nutzern vielfach kritisiert. Vor allem die Struktur wird als verwirrend angesehen. “Ich verbringe ewig Zeit damit, eine Überschrift nach der anderen durchzuklicken, um zu finden, was ich brauche. Am Ende lande ich immer in der Systemsteuerung, die einfacher ist”, so ein Nutzer auf Reddit.

Die gute alte Systemsteuerung war seit jeher Teil von Windows. Sogar in Version 1.0 war das “Control Panel” in einer frühen Form integriert. In dem Menü sind seitdem sämtliche wichtige Konfigurationswerkzeuge zusammengefasst. Vom Verwalten der Netzwerkadapter über die Account-Steuerung bis hin zu Design-Anpassungen.