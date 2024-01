Mobilfunkdiskonter HoT startet mit 5G-Tarifen

Preislich sollen die Tarife unter der Konkurrenz liegen. Die Wechselbereitschaft auf den Mobilfunkstandard 5G ist in Österreich gering.

Der größte heimische Mobilfunkdiskonter Ventocom, bekannt unter der Marke HoT in Kooperation mit Hofer, startet jetzt ebenfalls mit einem 5G-Tarif. Seit heute, Mittwoch, kann 5G bei den Tarifen HoT fix und HoT fix Mega um 5 Euro monatlich dazugebucht werden. Die Tarife mit 1.000 Minuten/SMS und 40.000 bzw. 50.000 MB Daten kosten mit dem neuen Mobilfunkstandard dann 14,90 bzw. 19,90 Euro, wie Ventocom-Chef Michael Krammer am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Wien bekannt gab.

Im Vergleich dazu kosten die günstigsten 5G-Tarife in Österreich bisher 19,90 Euro. Angeboten werden sie von Spusu und Drei. Bei Spusu sind 70 GB Daten inkludiert, bei dem Drei-Mobilfunk-Abo up ist die Datennutzung unbegrenzt. 5G ermöglicht unter anderem kürzere Reaktionszeiten, höhere Datengeschwindigkeiten und stabilere Verbindungen.

