Mysteriöses "neues Projekt": Apple tauscht Hardware-Chef aus

Dan Riccio werde in eine neue Rolle wechseln, heißt es darin: "In dieser Rolle wird er sich auf ein neues Projekt konzentrieren und direkt an CEO Tim Cook berichten."

Neue Apple-Projekte

In den vergangenen Wochen und Monaten sind immer mehr Hinweise aufgetaucht, wonach Apple an einer Augmented- oder Virtual-Realty-Brille arbeitet. Ebenso sind Details durchgesickert, laut denen Apple die Bemühungen in Richtung Apple-Auto demnächst wieder forcieren will.

Einiges deutet sogar darauf hin, dass Riccio künftig die Entwicklung rund um das sogenannte iCar übernehmen könnte. Der Apple-Veteran Bob Mansfield hat sich im Dezember endgültig vom iPhone-Hersteller getrennt. Bis dahin war er für das Auto-Projekt bei Apple zuständig.