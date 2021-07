Netflix bestätigt: Gaming-Abo wird kostenlos sein

Netflix-Merchandise

Neben dem Hauptgeschäft mit Streaming stellt Netflix zusehends die Weichen, um in neue Märkte vorzudringen. Im Juni eröffnete der Videostreaming-Pionier einen Online-Shop für Fanartikel.

Noch ist das Angebot gering, doch perspektivisch könnte sich Netflix so - ganz nach dem Vorbild des großen Kontrahenten Disney - eine bedeutende zusätzliche Erlösquelle durch Merchandising erschließen.

Schwaches Wachstum

Der Streaming-Riese hat im abgelaufenen 2. Quartal so wenige neue Nutzer*innen anlocken können wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In den 3 Monaten bis Ende Juni nahm die weltweite Anzahl der Abonnent*innen lediglich um 1,5 Millionen auf insgesamt gut 209 Millionen zu, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Auch die Prognose für das laufende Quartal fiel mit 3,5 Millionen neuen Kund*innen relativ mager aus.

Der Streaming-Marktführer steht angesichts verschärfter Konkurrenz unter Druck und will nun in neue Märkte expandieren. Dass die Menschen nach der Corona-Pandemie die Lust am Streaming verlieren, glaubt Netflix-Chef Reed Hastings nicht. "Die Wachstumsstory bleibt intakt, zumindest für die nächsten Jahre", sagte er bei einem Video-Interview nach Vorlage des Quartalsberichts.