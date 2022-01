Diese 7 neuen Android-Features kommen 2022

Google will es mit neuen Funktionen einfacher machen, mit mehreren Geräten zu arbeiten. Dabei wurde viel bei Apple abgeschaut.

Apple-Nutzer*innen können hier nur müde lächeln, ist diese Funktion bereits seit langem für Besitzer*innen der Apple Watch verfügbar. Wer eine Smart Watch mit Wear OS 3 nutzt (bisher ist das nur die Samsung Galaxy Watch 4 ), kann in Zukunft auch Android-Smartphones und Chromebooks entsperren .

Eine der größten Neuerungen kommt in Form der überarbeiteten Kopplung von Geräten . Das "Fast Pair"-Framework von Android sorgt momentan dafür, dass Bluetooth-Kopfhörer schneller verbunden werden können. Das soll im Laufe des Jahres für viele weitere Gadgets wie Smart-Home-Geräte wie Glühbirnen , Android-TV und Google-TV erweitert werden.

Google hat auf der diesjährigen virtuellen CES-Präsentation neue Funktionen für Android angekündigt, die bereits in diesem Jahr kommen sollen. Vor allem die Nutzung von mehreren Geräten soll vereinfacht werden. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen vor.

3. Fahrzeuge entsperren und vorheizen

Nicht nur andere Geräte, sondern auch Autos sollen zukünftig einfacher mit Android-Geräten entsperrt werden können. Dafür nutzt Google Ultra-Wideband (UWB) Technologie. Damit muss das Telefon nicht nahe an das Schloss gehalten werden, sondern kann aus der Distanz geöffnet werden. Das Smartphone kann für das Aufsperren auch in der Hosentasche bleiben. Zunächst geht das nur mit BMWs.

Außerdem können zukünftig Fahrzeugdaten mit dem Google Assistant abgefragt werden, etwa der Akkustand. Außerdem kann man das Fahrzeug vorheizen oder kühlen sowie ent- oder versperren. Bisher wurde das nur für Volvo-Fahrzeuge angekündigt, die Android Auto nutzen.

4. Verknüpfung mit Windows PC

Google will möglichst viele Laptop-Hersteller ins Boot holen, um ein einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Google kündigt daher eine Kooperation mit Acer, HP und Intel an, um neue "Better Together"-Features für Windows-PCs anzubieten. Mit Fast Pair, synchronisierten SMS und dem Übertragen von Dateien über Nearby Share soll das Abreiten über mehrere Geräte hinweg vereinfacht werden. Mit der Ankündigung, dass zukünftig auch Android-Games auf Windows PCs laufen sollen, hat Google bereits eine stärkere Verbindung zwischen den Plattformen versprochen - es scheint, als wolle man das noch vertiefen.