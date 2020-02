Nikola präsentiert Elektro-Pick-up mit Brennstoffzelle

Das auf umweltschonende Sattelschlepper spezialisierte Unternehmen Nikola steigt in den Markt für Pick-ups ein. Am Montag präsentierte Nikola den Truck Badger.

Der Truck wird mit Brennstoffzellentechnologie betrieben, das heißt er wird mit Wasserstoff betankt. Eine Brennstoffzelle wandelt dann Wasserstoff in Elektrizität um. Die Reichweite gibt Nikola mit 965 Kilometer an, in Kombination mit einem voll geladenen Akku.

Betrieben werden kann der Wagen sowohl als Brennstoffzellen-/Batterie-Fahrzeug als auch als rein elektrisches Fahrzeug. Der Akku des Badgers soll eine Reichweite von etwas mehr als 480 Kilometer erzielen, wenn die Brennstoffzelle nicht genutzt wird. Der Fahrer kann per Knopfdruck auswählen, ob er rein elektrisch oder mit Brennstoffzelle und Akku fahren will.