Gesperrte Konsolen: Vorsicht beim Kauf von gebrauchter Switch 2

Diese Online-Sperre bekommt man von Nintendo aufgebrummt, wenn man versucht die Software der Konsole zu modifizieren oder ROMs zu nutzen – also Kopien von Switch- und Switch-2-Spielen. In diesem Fall kann der Käufer aber gar nichts dafür.

Offline kann man noch spielen, auch Firmware-Updates lassen sich herunterladen. Die Sperre betrifft nicht das Nintendo-Konto, mit dem man angemeldet ist, sondern tatsächlich die Switch-2-Konsole. Nintendo „brickt“ also die Konsolen, zumindest, was die Online-Funktionen betrifft.

Wird die Nutzung so einer Karte erkannt, sperrt Nintendo die Online-Nutzung der Switch 2 und der Fehler 2124-4508 taucht auf. Ab dann kann man den eShop nicht mehr nutzen, selbst wenn man dort bereits früher gekaufte Spiele erneut herunterladen will. Auch die Online-Gaming-Funktionen sind gesperrt, ebenso wie das Synchronisieren von Spielständen mit der Cloud .

Laut den Herstellern solcher Flash-Karten sollte man das nur mit Spielen machen, die man selbst gekauft hat – die ROMs sind also eine Sicherheitskopie . Da es aber kein System zum Überprüfen gibt, ob die ROMs tatsächlich alle Sicherheitskopien sind, sieht Nintendo solche Flash-Karten als Mittel zur Piraterie an.

Und genau das nutzen manche Personen aus, deren Konsolen gebrickt sind. Nach dem Zurücksetzen über den Wiederherstellungsmodus sieht es so aus, als wäre alles in Ordnung. Das Setup lässt sich ganz normal durchführen. Sobald man aber online spielen oder in den eShop gehen will, kommt wieder der 2124-4508-Fehler.

Gebrickte Konsole in Geschäft gekauft

Weil zu Beginn alles zu funktionieren scheint, lassen sich damit auch die Mitarbeiter von Geschäften täuschen, zu denen die Switch 2 zurückgebracht wird. Das Personal überprüft meistens nur rudimentär, ob Schäden an der Hardware vorhanden sind und ob sich die Konsole noch einschalten lässt.

Auf Reddit beschreibt ein User, dass er glücklich war, eine Switch 2 als Retourware bei Walmart ergattert zu haben. Nachdem er zuhause das initiale Setup beendet hatte, stieß er auf den 2124-4508-Fehler. Zum Glück wurde im Geschäft die Switch 2 ohne Probleme zurückgenommen.