Nothing-CEO: Smartphone der Zukunft hat keine Apps mehr

Carl Pei, Mitgründer von OnePlus und Gründer der Nothing Phones, hat sich in einem Interview darauf eingelassen, seine Sicht auf die Zukunft der Handys darzulegen. Demnach könnten auf Smartphone-Nutzern eine radikale Reduktion und Automatisierung zukommen.

KI überall

Demnach wird die Software alles über seine Nutzerinnen und Nutzer wissen. "Das Betriebssystem weiß, wer sie sind und es weiß exakt, was sie wollen. Die Software kennt zum Beispiel die jeweilige Situation, Ort und Zeitplan und schlägt den Nutzern vor, was sie tun sollten", so der Nothing-CEO.

Pei beschreibt damit eine Zukunft, in der die Smartphones grundlegend von einer Künstlichen Intelligenz angetrieben werden, die auf die einzelnen Nutzerinnen und Nutzern maßgeschneidert ist. Die jeweiligen Funktionen sollen von so genannten KI-Agenten automatisiert und pro-aktiv übernommen werden.

Die KI-Agenten entscheiden

Der Nothing-CEO glaubt, dass die Software den Menschen ihre Entscheidungen abnehmen wird. "Derzeit müssen die Nutzer selber herausfinden, was sie tun wollen. Dann entsperren sie ihr Smartphone und müssen daraufhin Schritt für Schritt vorgehen", sagt Pei. In Zukunft werde das Handy den Nutzern vorschlagen, was sie tun wollen und es dann automatisch für sie tun.

Bis das soweit sei, würde aber noch einiges an Zeit vergehen. Der OnePlus-Mitgründer rechnet damit, dass es noch ungefähr 10 Jahre dauern wird, bis derartige KI-Agenten die Smartphones übernehmen. Alles in allem klingt das so, als würden die Handys in Zukunft ihre Nutzer steuern und nicht mehr die Nutzer ihre Handys.

Aufgemotzter Sprachassistent

Ganz neu ist die Idee von Pei natürlich nicht. Sie klingt ein bisschen nach einer mächtig aufgemotzten Version von Google Gemini oder Apples Siri. Google hat erst kürzlich auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O erste Funktionen mit KI-Agenten präsentiert, die automatisiert und pro-aktiv sein sollen.