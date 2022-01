OnePlus 10 Pro: Spitzengerät mit Hasselblad-Kamera

Neue Foto- und Videofunktionen sowie die hohe Ladegeschwindigkeit , vor allem beim kabellosen Laden, sind weitere Highlights des OnePlus 10 Pro. All das will OnePlus zu einem Preis anbieten, an dem sich die Konkurrenz die Zähne ausbeißen könnte.

Bei der Software setzt OnePlus auf die neueste Android-Version 12 . In den Modellen, die in China verkauft werden, kommt die Benutzeroberfläche ColorOS 12.1 zum Einsatz, die man von Oppo-Handys her kennt. Die global verkauften Modelle sollen nach wie vor mit der OxygenOS -Oberfläche ausgeliefert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Am 13. Jänner kommt das OnePlus 10 Pro in China auf den Markt. Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2022 wird das Gerät auch weltweit in den Handel kommen. Wann das genau sein wird, will OnePlus noch nicht verraten.

In China wird das OnePlus 10 Pro in der Variante mit 8/128 GB zu einem Preis von umgerechnet 650 Euro zu haben sein. Wie viel das Smartphone in Österreich kosten wird, ist noch unklar. Ein günstigeres OnePlus 10 (ohne Pro) wird vermutlich in Kürze vorgestellt.