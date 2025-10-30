Ooni Volt 2 im Test: Elektrischer Pizzaofen mit "Pizza Intelligence"

Der elektrische Pizzaofen verspricht Pizza wie vom Italiener – in der eigenen Küche.

Auch wenn die neapolitanische Pizza von oben perfekt aussieht, muss man gut aufpassen, dass der Boden nicht verbrennt.

Jeder, der schonmal in seinem gewöhnlichen Einbau-Backofen Zuhause Pizza gemacht hat, wird festgestellt haben: ganz so wie im Italien-Urlaub wird es nie. Selbst dann, wenn man den perfekten Pizzateig und die hochwertigsten Zutaten hat. Der Grund ist, dass ein gewöhnlicher Backofen niemals die Temperaturen erreicht, die für eine Pizza notwendig sind. Ich habe sehr viel mit Pizzastein und -stahl in einem hochwertigen Haushaltsofen experimentiert. Egal, ob ganz unten oder ganz oben, mit oder ohne Grillstufe – die Pizza wird nie perfekt. Abhilfe versprechen hier spezielle Pizzaöfen für den Heimgebrauch. Ein populärer Hersteller ist das schottische Unternehmen Ooni. Dieses kennt man in erster Linie durch seine gasbetriebenen Modelle. Unter der Bezeichnung Volt wird aber auch eine elektrische Variante verkauft. Seit kurzem gibt es den Volt 2, er kann im Betrieb bis zu 450 Grad Celsius erreichen. Ich habe ihn getestet.

© Ooni

Ein elektrischer Ofen hat seinen Gas-Geschwistern gegenüber mehrere Vorteile. Erstens kann man ihn bedenkenlos in Innenräumen verwenden. Außerdem muss man sich um keine Gasflaschen kümmern und die laufenden Kosten sind damit geringer. Erst recht, wenn man miteinkalkuliert, dass man vielleicht die ein oder andere Autofahrt nur dafür macht, die leere Gasflasche gegen eine neue zu tauschen. ➤ Mehr lesen: Philips Rapid CombiAir im Test: Braucht ein Airfryer WLAN? Pizza Intelligence Der Ooni Volt 2 ist das zweite E-Modell im Portfolio. Er liefert nicht nur große Hitze, sondern soll auch dank “Pizza Intelligence” die perfekte Bräunung und Knusperstufe erreichen, egal welche Pizzasorte man machen möchte. Denn Pizza ist nicht gleich Pizza. Eine klassische neapolitanische Pizza unterscheidet sich bei der Zubereitung grundlegend von einer römischen oder einer Pfannenpizza. Sie erfordern unterschiedliche Rezepte und auch unterschiedliche Backtemperaturen. Pizza Intelligence passt mithilfe von internen Sensoren die Ofentemperatur in Echtzeit an, damit das Ergebnis perfekt wird – so das Versprechen.

© Thomas Prenner

Auch wenn Ooni selbst von “intelligent” spricht, ist der Pizzaofen nicht “smart”. Das heißt, er verfügt weder über WLAN noch über App-Anbindung. Zwar gibt es eine offizielle und durchaus empfehlenswerte Ooni-App, dort findet man aber nur Rezepte. Dass ich den Ofen nicht mit dem Handy steuern kann, finde ich verschmerzbar. Das Äußere und erster Eindruck Wer sich den Ooni anschaffen möchte, sollte dafür einiges an Platz in der Küche einplanen. So misst er 54,5 × 44,2 × 26,3 cm und wiegt knapp 18 Kilogramm. Im Vergleich zu anderen Modellen ist er damit zwar durchaus kompakt, aber immer noch nicht klein. Optisch finde ich ihn durchaus ansprechend. Meine Mutter meinte, das Design erinnert sie an ein überdimensionales Autoradio, wohl wegen des Drehknopfes zum Einstellen der Temperatur, der auch ein Volume-Drehrad sein könnte. Die Verarbeitung des Volt 2 ist jedenfalls perfekt. Alles wirkt wertig, inklusive Klappmechanismus der Tür.

Gerade so Platz für den Ooni. © Thomas Prenner

Ein kleines Gimmick hat mir besonders gefallen: Die LED-Leiste unter dem Bedienfeld "flackert" im Betrieb so, dass es etwas an Flammen erinnert. Angenehm: Der Ofen selbst wird im Betrieb zwar warm, aber nicht heiß. Rund 50 Grad Celsius konnte ich im Bereich der Tür bei der Backmethode Thin & Crispy messen.

© Thomas Prenner

Ein weiteres sinnvolles Detail des Ofens: Auf der Rückseite gibt es einen Dampfauslass, der überschüssige Feuchtigkeit abtransportiert. Das kann auch schon ordentlich dampfen, weswegen man den Ooni besser nicht unter einen Küchenschrank oder zu nah an die Wand stellen sollte.

© Thomas Prenner

Lieferumfang Im Lieferumfang befindet sich ein Gitterrost, wie man es von einem üblichen Backrohr kennt, und ein 1 cm dicker Pizzastein. Diesen legt man im Ofen direkt auf das untere Heizelement. Ich hätte mir noch gewünscht, dass man vielleicht eine Pizzaschaufel beilegt, wie sie auch bei vielen Pizzasteinen dabei ist. Da man diese unbedingt benötigt, um die Pizza in den Ofen zu bekommen, kann man also nicht auspacken und loslegen, falls man sie nicht mitbestellt hat. ➤ Mehr lesen: Thermomix im Test: Kann er einen Skeptiker überzeugen? Die Backmodi Der Ooni hat 3 verschiedene Backstufen: Neapolitanisch, Thin & Crispy und Pan Pizza. Ich habe Pizza auch ausschließlich mit diesen Pizza-Intelligence-Automatikmodi gemacht. Je nach Backstufe benötigt der Ooni zuerst eine gewisse Zeit, sich aufzuheizen. Im Modus für neapolitanische Pizza erreicht der Ofen bis zu 450 Grad, dafür dauert das Heizen auch am längsten. Um die 20 bis 30 Minuten sollte man dafür einplanen, wobei ich sicherheitshalber immer rund eine halbe Stunde vorgeheizt habe. Für die neapolitanische Pizza gibt es auch noch einen Hitze-Boost, den man 2 Minuten lang aktivieren kann. Das sollte man in genau dem Moment machen, bevor man die Pizza in den Ofen schiebt. Der Boost endet automatisch und danach dauert es ein paar Minuten, bis man ihn erneut einschalten kann. Eine neapolitanische Pizza lässt sich mit dem Ooni tatsächlich in ca. 90 Sekunden zubereiten. Es ist aber ein schmaler Grat zwischen verbrannt und perfekt. In der Stufe für neapolitanisch ist es mir auch nach 10 Versuchen nie perfekt gelungen. Die Pizza war unten meistens eine Spur zu verbrannt, auch wenn sie von oben perfekt war. Bei einem Versuch habe ich die vorgeschlagene Temperatur von 430 Grad sogar etwas herunterreguliert und dennoch wurde der Boden zu dunkel, wie auch in dem Video zu sehen ist:

Etwas mehr verzeiht die Einstellung Thin & Crispy. Damit gelingen klassische römische oder New-York-Style-Pizzen, also solche mit dünnem, knusprigen Boden. Hier heizt der Ofen auf 350 Grad auf, eine Pizza benötigt rund 4 Minuten. In dieser Einstellung sind mir im Test die besten Pizzen gelungen. Hauchdünner Boden, knusprig, aber nicht zu dunkel. Es ist auch diese Einstellung, die ich dafür genutzt habe, kalte Pizzen wieder aufzuwärmen. Das gelingt damit überraschend gut, die Pizzen schmecken wieder fast wie frisch.

© Bild: Thomas Prenner © Bild: Marion Huber