Oppo bringt Find X9 Pro mit Hasselblad-Kamera nach Österreich

Der chinesische Hersteller wagt einen Neustart in Österreich und bringt das Spitzengerät mit Riesenakku und Hasselblad-Kamera mit.

Gemessen an den Verkaufszahlen liegt Oppo weltweit an der 4. Stelle und kann auf einen globalen Marktanteil von knapp 9 Prozent verweisen. In Österreich ist der chinesische Smartphone-Hersteller allerdings ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Das liegt daran, dass die Oppo-Handys hierzulande nicht offiziell verfügbar sind. Das ändert sich aber nun. Oppo bringt sein neues Flaggschiff-Handy, das Find X9 Pro mit Hasselblad-Kamera, auch nach Österreich. Im Rahmen eines kleinen Events in Wien hat das Unternehmen bekanntgegeben, ab sofort wieder auf dem österreichischen Markt tätig zu sein. ➤ Mehr lesen: Warum man diese Handys nie in Österreich sehen wird

Neustart in Österreich 2022 hat Oppo schon einmal versucht, in Österreich an den Start zu gehen. Doch kurz darauf kam es zu Patentstreitigkeiten mit Nokia. In der Folge hat ein deutsches Gericht den Verkaufsstopp von Oppo-Handys in Deutschland erlassen. Das Unternehmen hat sich daraufhin aus Deutschland und Österreich zurückgezogen. Mit dem eben in China präsentierten Find X9 Pro wagt Oppo einen Neustart in Österreich. Das Spitzengerät wird gemeinsam mit dem Find X9 ab 28. Oktober hierzulande in den Handel kommen und möglicherweise auch bei Mobilfunkanbietern in Kombination mit entsprechenden Tarifen zu haben sein. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann günstigere Mittelklasse-Smartphones folgen. ➤ Mehr lesen: Dreiste iPhone-Kopie: Vivo klont Apples iOS 26

Die Eckdaten des Oppo Find X9 Pro Die Spezifikationen für die globale Variante des neuen Flaggschiffs hat Oppo noch nicht im Detail bekanntgegeben. Gegenüber dem chinesischen Modell dürfte es jedoch keine allzu nennenswerten Unterschiede geben - am ehesten kleinere Unterschiede bei der Ladeleistung. Highlight des Oppo Find X9 Pro ist jedenfalls die Kamera, die in enger Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt wurde. Sie besteht aus einer 50 MP Hauptkamera und einem 200 MP Tele mit einem 3-fachen optischen Zoom. Die Weitwinkelkamera hat eine Auflösung von 50 MP. ➤ Mehr lesen: Gibt es wirklich keine kleinen Smartphones mehr?

Oppo Find X9 Pro © Oppo