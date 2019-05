Pixel 3a und 3a XL im Kurztest: Der Mittelklasse-Killer

Google hat seine Entwicklerkonferenz I/O dafür genutzt, neue Smartphones vorzustellen. Beim Pixel 3a und 3a XL handelt es sich um die bisher günstigsten Pixel-Smartphones. Sie werden um 399 bzw. 479 Euro verkauft – fast die Hälfte von dem, was das Pixel 3 zum Start kostete. Der Preis in Kombination mit Stock-Android lässt fast Nexus-Erinnerungen wach werden. Wir haben die neuen Handys bei der Google-Konferenz in Mountain View ausprobiert.

Verwechslungsgefahr

Man muss schon zweimal hinschauen, um das Pixel 3a nicht mit dem Pixel 3 zu verwechseln. Optisch ähneln sich die Geräte sehr stark. Bei genauerer Betrachtung fallen dann aber doch einige Unterschiede auf. So füllt das Display der günstigeren Version die Vorderseite nicht ganz so gut aus, wie bei der teureren Version. Das betrifft nicht nur Ober- und Unterseite des Handys, wo ein dicker, schwarzer Rand ist, sondern auch die seitlichen Ränder. Das Glas schließt dort auch nicht ganz so schön mit dem Rahmen ab, wie ich es gerne hätte.