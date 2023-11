Warnung der Polizei vor neuer iPhone-Funktion ist bloß Panikmache

Mit dem Update auf iOS 17 haben die Apple-Handys eine neue Funktion erhalten, vor der es nun eine eindringliche Warnung der Polizei gibt. Mehr als ein Dutzend lokale US-Polizeibehörden alarmieren über Facebook und raten Eltern, das neue Feature auf dem iPhone ihrer Kinder zu deaktivieren.

Offenbar haben die Polizeibehörden die Warnung blind übernommen und sich nicht die Mühe gemacht, das Feature genauer anzusehen. Ein Blick auf die Funktionsweise zeigt nämlich, dass die Warnung reine Panikmache ist und es eigentlich keinen Grund zur Sorge gibt.

Kontaktdaten im Vorbeigehen absaugen

Im Mittelpunkt steht die neue NameDrop-Funktion. Hält man 2 iPhones aneinander, können per AirDrop beziehungsweise NFC die Kontaktdaten getauscht, gesendet und empfangen werden. Damit könne man quasi im Vorbeigehen an die Kontaktdaten von Kindern kommen, so die Warnung der Polizei.