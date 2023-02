Die 5 coolsten Prototypen des Mobile World Congress

Von rollbaren Displays bis hin zu mit Wasser gekühlten Handys: Die Hersteller präsentierten in Barcelona ausgefallene Geräte.

Beim Mobile World Congress (MWC) in Barcelona brachte Xiaomi seine 13er-Serie für den internationalen Markt in Stellung. Auch Honor präsentierte ein neues Flaggschiff-Handy.

Während große Innovationen bei diesen Smartphones fehlen, haben die Hersteller aber auch ausgefallene Prototypen vorgestellt. Von rollbaren Notebooks bis hin zu mit Wasser gekühlten Handys: Das sind die coolsten Prototypen des MWC 2023.

5. AR-Brille von Xiaomi

Xiaomi präsentierte auf dem MWC nicht nur neue Handys, Kopfhörer oder E-Scooter, sondern auch einen Prototyp seiner neuen AR-Brille, der "Wireless AR Glass Discovery Edition".

Laut dem chinesischen Hersteller verfügt das 126 Gramm leichte Gerät über 2 MicroOLED-Bildschirme mit einer maximalen Helligkeit von 1.200 Nits. Sie kann mit Gesten gesteuert und mit dem Smartphone verbunden werden. Dabei soll die Latenz dank Snapdragon XR2 Gen 1-Plattform sehr gering ausfallen.

Wann oder ob die AR-Brille überhaupt auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Die Entwicklung würde sich in eine Reihe von Mixed- und Virtual-Reality-Produkten einreihen, an denen in der Branche gerade gearbeitet wird.