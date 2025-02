Reolink Altas PT Ultra im Test: Überwachungskamera mit Riesen-Akku

Der chinesische Anbieter Reolink hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der Marktführer in diesem Bereich entwickelt. Ihre neueste Kamera Altas PT Ultra ist die erste akkubetriebene Außenkamera des Unternehmens, die monatelang ein Auge auf Hab und Gut werfen soll, ohne aufgeladen werden zu müssen. Die futurezone hat sie getestet.

Die Altas PT Ultra wird oft auch als PTZ-Kamera beschrieben, was allerdings nicht ganz richtig ist. PTZ steht dabei für “Pan Tilt Zoom”: “Pan” gibt dabei an, dass die Kamera horizontal (also nach links und rechts) geschwenkt werden kann, “Tilt” gibt die Beweglichkeit in der Vertikalen (oben, unten) an. Zoom fehlt bei der Altas PT Ultra jedoch, was man auch aus dem Namen schließen kann.

Unboxing

Die Überwachungskamera deckt in der Horizontalen ein Sichtfeld von 360 Grad ab (lässt sich 355 Grad drehen), in der Vertikalen lässt sie sich um 90 Grad kippen. Da die Kamera in der Regel erhöht montiert wird, ist das ausreichend. In der Box befinden sich Schrauben bzw. ein Montageaufsatz, durch den die Kamera sowohl an einer Mauer als auch an der Decke montiert werden kann. Auch eine Art Spanngurt ist darin enthalten, um die Kamera an Pfosten oder Baumstämmen zu montieren. Hier ist darauf zu achten, dass diese etwas dicker sein sollten. Die Kamera selbst wiegt etwa 850 Gramm, mit dem Montageaufsatz kommt man auf ein gutes Kilo.