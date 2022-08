Russisches Notebook gewinnt keinen Schönheitspreis

Der erste Laptop "Made in Russia" ist in Sachen Performance und Optik überholt. Grund dafür sind Sanktionen des Westens.

In Russland soll demnächst der erste Laptop "Made in Russia" auf den Markt kommen. Hergestellt wird das Notebook mit dem Namen "Bitblaze Titan BM15" vom Unternehmen Prombit. Sowohl optisch als auch in Sachen Performance dürfte der Laptop aber nicht gegen westliche Topprodukte ankommen.

Veraltete Chips verbaut

Denn als Prozessor wird im Bitblaze ein Chip der Baikal-M-Serie verbaut sein. Dieser nutzt Cortex-A57-ARM-Rechenkerne aus dem Jahr 2012. Die 10 Jahre alten Rechenkerne stammen vom taiwanesischen Chip-Hersteller TSMC. Dieser produziert aufgrund des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine allerdings keine Chips mehr für russische Unternehmen, weshalb Prombit auf vorhandene Lagerbestände zurückgreifen muss.

Kombiniert mit Taktfrequenzen von 1,5 GHz dürfte der Prozessor für ein Notebook vergleichsweise langsam ausfallen. Der 15,6 Zoll große IPS-Display des Laptops stellt 1.920 mal 1.080 Pixel dar. Er verfügt über einen 16 GB Arbeitsspeicher, USB-C-Anschlüsse, einen HDMI-Ausgang sowie eine 3,5mm-Kopfhörerbuchse. Als Betriebssystem dienen Astra Linux und Alt Linux.