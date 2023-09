Salzwasser im E-Auto: Überschwemmungen sorgen für Tesla-Brände

E-Auto-Besitzer*innen sollten nach Überflutungen ihre Fahrzeuge am besten in einer Werkstatt überprüfen lassen.

Die Feuerwehr in Florida (USA) warnt: E-Autos gehören bei drohenden Überflutungen dringend in Gebiete gebracht, die höher liegen, so dass kein Salzwasser ins Fahrzeug eindringen kann. Die Einwirkung von Salzwasser kann in Lithium-Ionen-Batterien Brände auslösen.

In Florida hat das nach dem Hurrikan Idalia, der den US-Staat hart getroffen hat, tatsächlich schon zu mehreren Vorfällen geführt. Es kam dort zu vielen Überschwemmungen und Überflutungen, auch durch überlaufendes Meerwasser. In Folge ereigneten sich Unfälle mit Tesla-Autos. Die Feuerwehr von Palm Harbor musste etwa zwei Tesla-Autos versorgen, die aufgrund von Salzwasser-Exposition zu brennen begonnen hatten, berichtet Digital Trends.