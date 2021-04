Samsung kündigt das stärkste Galaxy an

Smartphone oder Laptop?

The Verge spekuliert darüber, dass es sich um das Galaxy Z Fold 3 Smartphone handeln könnte. Von dem alltagstauglichen Falt-Smartphone gab es im Herbst 2020 ein neues Modell und es wurde bisher eigentlich erwartet, dass das neue Gerät im Juli vorgestellt werden soll.



Es könnte natürlich auch ein Galaxy Book sein, also ein Laptop. Die derzeitigen Modelle sind alle bereits in 2019 vorgestellt worden. Ein neues Galaxy Book mit einem Intel Gen Tiger Lake Chip der 11. Generation wäre auch eine Möglichkeit. Außerdem gibt es seit längerem Gerüchte, dass Samsung an einem Line-Up für Galaxy Book Pro Laptops arbeiten soll. Das geplante Galaxy Book Pro 360 soll etwa auch 5G-kompatibel sein, so The Verge.



Auch Engadget ist sich nicht sicher, was für ein Galaxy-Produkt wirklich vorgestellt werden wird. Samsung habe dieses Jahr bereits ein paar Smartphones vorgestellt, heißt es, daher sei es schwer vorstellbar, was der Konzern dieses Mal enthüllen werde. Auch Engadget tippt auf das Galaxy Z Fold 3 oder neue Laptops. Es könnten etwa auch die Samsung-Laptops mit den eigenen Exynos-Chips sein, heißt es. Dazu würde die Ankündigung zumindest gut passen.