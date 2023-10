Seagate stellt bislang größte Festplatte vor

Der Speicherhersteller Seagate hat die bislang größte Festplatte vorgestellt. Die Exos X24 kommt mit 24 Terabyte Speicher. Parallel dazu erscheint auch in der High-End-Produktlinie IronWolf ein 24-TB-Modell. Letztere ist auch bereits auf Amazon bestellbar, zu einem stolzen Preis von 1169 Euro. Als Lieferdatum gibt Amazon derzeit Ende April 2024 an.

Shingled Magnetic Recording

In einer Version für ausgewählte Kunden soll die Festplatte auch mit 28 Terabyte Speicher kommen. Um das zu ermöglichen, nutzt Seagate die Technologie Shingled Magnetic Recording (SMR). Dabei wird die Anordnung der Daten auf der Platte verändert.

Ähnlich wie Dachschindeln werden die Datenspuren teilweise überlappend geschrieben. Das erhöht die Datendichte, wodurch mehr Daten auf gleichem Platz gespeichert werden können. Da das Schreiben der Daten im Vergleich zu herkömmlichen HDDs komplizierter ist, werden SMR-Festplatten hauptsächlich dort eingesetzt, wo vorwiegend ausgelesen werden muss, etwa beim Archivieren.

Künftig will Seagate mittels einer noch neueren Technologie Platten mit 30, 50 und sogar 100 Terabyte anbieten. Seagate setzt dabei auf HAMR. Die Abkürzung steht für Heat Assisted Magnetic Recording. Die wärmeunterstützte Magnetaufzeichnung ermöglicht eine größere Datendichte. Die Nutzung von Graphen, das über eine höhere Hitzeresistenz verfügt und die Karbon-basierte Schutzschicht der HDDs ersetzt, könnte die Speicherdichte zusätzlich erhöhen.

Günstiger Preis pro Terabyte

In erster Linie werden Festplatten mit derart hohen Kapazitäten nicht von Privatkund*innen, sondern etwa in Datencentern eingesetzt. Wer aktuell einen günstigsten Preis pro Terabyte sucht, wird am ehesten bei einer Platte mit 16 oder 18 Terabyte landen. Die Seagate Exos X18 kostet bei Amazon derzeit etwa 301 Euro.