Selbstfahrendes E-Auto transportiert Lkw-Container in Schweden

Langfristig soll ein Netzwerk an Vera-Fahrzeugen aufgebaut werden, die über einen Kontrollturm miteinander vernetzt und überwacht werden. Dabei will man sich – wie in der aktuellen Probephase – auf den Transport „großer Gütermengen mit hoher Präzision über kurze Strecken“ konzentrieren. Dazu benötige man aber noch weitere Partner, wie Volvo Trucks in einer Aussendung betont. So sollen nicht nur der Transport, sondern auch die Steuerung des Ent- und Beladens sowie das Öffnen von Zugangsschranken automatisiert werden.

Vera wurde bereits im Vorjahr erstmals als Konzept präsentiert, nun will man sich an die Umsetzung wagen. Neben Volvo arbeitet auch das schwedische Start-up Einride an einem autonomen Lkw ohne Fahrerkabine. Volvo hat bereits seit einer Weile auch Elektro-Lkw im Angebot, die bereits an Kunden ausgeliefert werden.