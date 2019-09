Sennheiser Momentum Wireless 3 im Test: Kleine Schritte, großer Sprung

Das Smart Pause-Feature funktioniert einwandfrei. Sobald man die Kopfhörer abnimmt, wird die Audiowiedergabe pausiert. Positiverweise gab es während dem Testzeitraum keine Fehlfunktion des Features: Ruckartige Kopfbewegungen oder -drehungen konnten die Smart Pause-Funktion nicht fälschlicherweise auslösen. Selbst beim Headbanging hat der Kopfhörer nicht auf Pause geschaltet.

Active Noise Cancelling

Der Audioqualität steht die aktive Geräuschreduktion nicht im Weg. In ruhiger Umgebung ist nicht auszumachen, ob das Noise Cancelling aktiviert oder deaktiviert ist. Sind Umgebungsgeräusche vorhanden, werden diese von der aktiven Geräuschreduktion weitgehend herausgefiltert beziehungsweise zumindest reduziert.

Das Tastaturtippen der Kollegen im Großraumbüro kann auf diese Weise gut ausgeblendet werden. Bei Gesprächen funktioniert dies - wie bei allen Noise-Cancelling-Kopfhörern - weniger gut. In so einem Fall kommt mir die Funktion sogar eher störend vor, da die Stimmen zwar deutlich leiser, allerdings stark verzerrt im Ohr ankommen. Am besten funktionieren geräuschreduzierende Kopfhörer noch immer bei monotonen Geräuschen, wie im Flugzeug, Zug, Bus oder U-Bahn.

Kopfhörer auf Durchzug

Per Schieberegler kann der Kopfhörer auf Durchzug geschaltet werden. Mit der Transparent-Hearing-Funktion werden die Mikrofone am Kopfhörer aktiviert und leiten die Umgebungsgeräusche ans Ohr weiter - praktisch etwa bei Durchsagen im Flugzeug. Dieses Feature funktioniert überraschend gut: Die Stimmen der Kollegen im Großraumbüro klingen dabei natürlich - so als ob man keine Kopfhörer tragen würde.