Sky X wird für Bestandskunden eingeschränkt

Vor Kurzem hat Sky sein neues Streaming-Angebot Sky Stream in Österreich gestartet. Und auch wenn sich zumindest die Apps (vor allem im Vergleich zu früheren Sky-Apps) diesmal durchaus sehen lassen können, gibt es dann doch einige Einschränkungen.

➤ Mehr lesen: Das neue Sky Stream im Test: Echt jetzt?

Mit Sky X betreibt der Anbieter bereits seit längerem ein anderes Streaming-Angebot. Und offenbar will man diese Nutzer nun dazu drängen, zum teureren Sky Stream zu wechseln.

Keine Free-TV-Sender mehr in Sky X

So wurden am Montag Kundinnen und Kunden per E-Mail über Einschränkungen bei Sky X informiert. "Wir möchten dich darüber informieren, dass es am 30.06.2025 zu einer Änderung bei deinem Sky X Abo kommen wird. Ab diesem Zeitpunkt werden die Free-TV-Sender nicht mehr zur Verfügung stehen", heißt es in dem Schreiben.

Man habe mit Sky Stream aber eine "Alternative parat". Und die Kundinnen und Kunden können zudem zum Sonderpreis zu Sky Stream wechseln.