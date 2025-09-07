Smarte KI-Brille mit Display ausprobiert: Ein Blick in die Zukunft?

Ich habe die sprachgesteuerte Brille von Rokid mit Screen im Sichtfeld und KI im Hintergrund ausprobiert.

Vor 12 Jahren hat Google mit der Google Glass für Aufsehen gesorgt. Doch die smarte Brille konnte sich damals nicht durchsetzen. 2015 - gerade einmal 2 Jahre nach dem Start der ersten Version - wurde das Projekt eingestampft. Totzukriegen sind smarte Brille aber nicht. Vor allem im Zusammenspiel mit Künstlicher Intelligenz erfahren sie derzeit ein Comeback. Auf der diesjährigen IFA in Berlin hat Rokid eine KI-Brille samt Display vorgestellt, die ich ausprobieren konnte. ➤ Mehr lesen: Google wagt Neuanlauf mit smarten Brillen Die Rokid Glasses Die Rokid Glasses hat eine 12-MP-Kamera, einen 210-mAh-Akku, ein Mikrofon, mehrere berührungsempfindliche Tasten, Lautsprecher sowie ein Micro-LED im Sichtfeld verbaut. Das Display erstrahlt nur in grüner Farbe, hat eine maximale Helligkeit von 1.500 nits und eine Auflösung von 480 x 640 Pixel. ➤ Mehr lesen: Warum smarte Brillen jetzt wirklich vor dem Durchbruch stehen könnten

KI-Assistent im Blickfeld Das klingt mickrig, hat sich beim Ausprobieren aber als zielführend herausgestellt. Die Rokid Glasses soll nämlich nicht zum Videoschauen oder für Gaming verwendet werden. Vielmehr soll sie ein KI-Assistent sein, der mittels Spracheingabe gesteuert wird und im Alltag für Unterstützung sorgt. Auf "Hi Rokid, übersetze mir das, was sich gerade sehe auf deutsch" hat mir die Brille im Sichtfeld umgehend die deutsche Übersetzung eines englischen Textes angezeigt. Als ein Rokid-Mitarbeiter mit mir auf Englisch und Chinesisch gesprochen hat, wurde mir ebenso im Sichtfeld nach und nach die deutsche Übersetzung angezeigt. ➤ Mehr lesen: Project Moohan: So sieht das VR-Headset von Samsung aus

Ist das die Zukunft? Eine Unterhaltung auf diese Weise zu führen ist extrem ungewohnt, da man sich ständig auf den Screen der Brille konzentriert und quasi am Gesprächspartner vorbeischaut. Ohne Brille hätte ich mich aber gar nicht mit ihm unterhalten können. Im Grunde ist die Rokid Glasses ein bisschen so, wie ein Teleprompter. Auch wenn die Technologie noch nicht wirklich ausgereift wirkt, zeigt die smarte Brille, in welche Richtung es mit KI-Wearables gehen könnte. Die Kombination aus KI-Modell, Sprachsteuerung, Display im Sichtfeld sowie Objekterkennung mittels Kamera könnte in Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen. ➤ Mehr lesen: Jony Ive an Bord: OpenAI könnte zum Hardware-Hersteller werden

3 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Rokid Glasses © Bild: Florian Christof Rokid Glasses © Bild: Florian Christof Rokid Glasses