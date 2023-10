Sony bringt kleinere Playstation 5, die alte wird eingestellt

30 Prozent kleiner und 24 Prozent leichter

Ändern soll sich an der PS5 außerdem die Form, wie Sony in einem Blogposting berichtet. Die neue Form sei vom Design- und Ingenieurs-Team in Zusammenarbeit entstanden und stelle größere Freiheiten und Flexibilität bereit, so Sony. Insgesamt soll die PS5 Slim dadurch 30 Prozent kleiner sein und bis zu 24 Prozent leichter als das Original. Der horizontale Standfuß ist kostenlos beigelegt, der vertikale Standfuß kostet 30 US-Dollar extra (29,99 Euro in Europa).