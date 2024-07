TikTok kann Songs nun durch Vorsingen und Summen erkennen

Bald soll man bei TikTok eine Melodie summen können und die App sagt dann, was für ein Song das ist.

Unterwegs hört man plötzlich einen tollen Song und möchte wissen, wie er heißt. Eine App namens Shazam hat sich genau darauf spezialisiert – sie sagt uns in solchen Momenten, wie der Titel eines Songs lautet und von welchem Künstler er stammt.

Manchmal hat man aber auch einen Ohrwurm und kann sich nicht mehr erinnern, wie das Lied heißt. Hier möchte uns TikTok künftig weiterhelfen: In die beliebte Social-Media-App soll ein neues Feature integriert werden, das Songs allein durch das Vorsingen erkennen soll. Eine ähnliche Funktion gibt es schon bei YouTube Music.

Sogar gesummte Lieder

Wie TechCrunch berichtet, arbeitet man daher schon länger an der neuen „Sound Search“ genannten Funktion. Sie soll Songs allein durch das Summen erkennen – Shazam kann das derzeit nicht. Zudem soll man in TikTok dann auch beliebte Videos angezeigt bekommen, in denen die Songs vorkommen.

Das neue Feature soll nicht nur Songs finden können, sondern auch andere Musik und Sounds sowie Memes. Denn oft werden bei TikTok-Videos auch gewisse Tonspuren verwendet, die verschiedenen Ursprungs sein können und etwa aus TV-Serien stammen.

Ausschau nach dem Mikrofon halten

Leider ist das neue Sound-Feature derzeit nur sehr wenigen Nutzern vorbehalten – wo das neue Feature zuerst ausgerollt wird, ist nicht bekannt. Jedenfalls sollte man sicherstellen, die neueste Version der App auf dem Smartphone zu haben, um die neue „Sound Search“-Funktion schnellstmöglich zu erhalten. Um das neue Feature zu nutzen, müssen die Nutzer dann auf das Mikrofon-Symbol in der App tippen. Es befindet sich in der Suchleiste.