Spektakuläres E-Auto aus China lässt sich kabellos aufladen

Der chinesische Autohersteller Zhiji will noch dieses Jahr mit dem L7 sein erstes Serienmodell auf den Markt bringen. Das futuristische Elektroauto zeichnet sich gleich durch mehrere innovative Funktionen und spektakuläre technische Details aus.

Im Dach des L7 befindet sich eine Kamera, mit der man während der Fahrt Landschaftsaufnahmen anfertigen kann. Die Fotos soll man umgehend auf Social Media veröffentlichen können. In der kleinen Ausbuchtung am Dach sollen auch Sensoren für semi-autonomes Fahren integriert sein.

Steht ein Fußgänger an einem Zebrastreifen, soll ihm das Fahrzeug mithilfe einer Kameraprojektion signalisieren, dass das Auto bremst und vor dem Gehweg stehen bleibt.

So soll der L7 kabellos mit einer Leistung von bis zu 11 kW geladen werden können. Wie das genau funktioniert beziehungsweise welche Ladestationen dafür notwendig sind, hat der Hersteller noch nicht erklärt.

Technische Ausstattung

Das Cockpit ist geprägt von einem riesigen Bildschirm, der sich nahezu über die gesamte Breite des Fahrzeugs zieht. In der Mittelkonsole ist noch ein weiteres Display angebracht. Anstelle klassischer Rückspiegel verfügt der L7 über Kameras. Diese zeigen dem Fahrer das Geschehen via Displays an.

Der L7 wird zunächst mit einem 93 kWh Akku ausgestattet sein, der dem E-Auto eine Reichweite von bis zu 615 Kilometer verleihen soll. Diese Reichweitenangabe richtet sich allerdings nach dem NEDC-Zyklus. Es ist davon auszugehen, dass die Reichweite in der Realität davon abweicht.

Leistung und Reichweite

Kommendes Jahr will Zhiji auch eine Version mit einem 118 kWh Akku auf den Markt bringen. Dessen Reichweite soll 1.000 Kilometer betragen - allerdings ebenso nach NEDC-Messungen.

Das Drehmoment liegt bei 700 Nm, die elektrische Leistung bei 540 PS (397 kW). Damit soll es der L7 in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h schaffen. Ein möglicher Preis des Elektroautos ist noch nicht bekannt.