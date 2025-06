Stricken und Häkeln: Warum ich auf Ravelry nie mehr verzichten kann

Die Plattform ist eine Mischung aus Anleitungs-Datenbank, Notizbuch und sozialem Netzwerk für Handarbeitsbegeisterte.

Auch im Sommerurlaub sind Stricken und Häkeln ein toller Zeitvertreib – ganz egal, ob man an luftiger Kleidung für die nächste Hitzewelle arbeitet oder schon Kuschelsocken für die kalte Jahreszeit vorbereitet. Die Plattform Ravelry bietet dabei von der Ideenfindung über die Projektplanung bis zur Fertigstellung beinahe alle erdenklichen digitalen Hilfsmittel fürs Handarbeiten. 2007 vom Ehepaar Cassidy und Jessica Forbes gegründet, hat Ravelry nach eigenen Angaben mittlerweile über 9 Millionen registrierte Accounts. In der Datenbank sind 1,4 Millionen Strick- und Häkelanleitungen – gut 120.000 davon auf Deutsch – sowie 294.000 verschiedene Garne gelistet. Für mich ist Ravelry mittlerweile unverzichtbar: Es hilft mir dabei, mit seiner detailreichen Suchfunktion genau passende Anleitungen für tolle Designs zu finden. Außerdem behalte ich damit den Überblick über meine derzeit 7 gleichzeitigen Projekte und meine vielen Kisten an Garnen. Und es versorgt mich mit interessanten Statistiken, zum Beispiel wie viele Kilometer ich pro Jahr verstricke und verhäkle. Kostenlos nutzbar Um Ravelry zu nutzen, muss man sich zuerst einen kostenlosen Account erstellen. Diesen kann man wie bei vielen anderen Sozialen Netzwerken mit persönlichen Informationen und Fotos füllen, muss das aber nicht tun. Ist das erledigt, kann man auf den vollen Funktionsumfang zugreifen: Datenbank und Suche, eigenes Projekt-Notizbuch und Garnvorrat, sowie Anleitungs-Bibliothek, Lieblings-Anleitungen und vieles mehr. Standardsprache der Plattform ist Englisch. Für Menschen, die sich in einer anderen Sprache wohler fühlen, gibt es ein automatisches Übersetzungsfeature. Datenbank für Strick- und Häkelanleitungen Die Datenbank mit einer detaillierten Suchfunktion ist das Herzstück von Ravelry. Die über 800.000 Strick- und knapp 600.000 Häkelanleitungen lassen sich nach dutzenden Aspekten filtern, z.B. Kategorie (Kleidung, Accessoires, Dekoration, usw.), Schwierigkeitsgrad, Nadelstärke, Größe und Passform oder Technik und Konstruktion. Besonders praktisch ist das, wenn man bereits Garn zur Hand hat und noch nicht weiß, was man damit anfangen könnte. Angenommen, man hat 1200 Meter Wolle in Sockenstärke in 2 Farben daheim und will daraus ein luftiges T-Shirt stricken. Mit den entsprechenden Filtern gibt einem Ravelry dafür passende Anleitungen aus.

In dieser Suche werden alle deutschsprachigen Anleitungen angezeigt, die mit 1200 Meter Wolle in Sockenstärke in 2 Farben ein T-Shirt ergeben. © Screenshot Ravelry

Mit einem Klick auf die drei Punkte rechts unter dem Bild der entsprechenden Anleitung kann man diese in den Favoriten speichern oder merken und vergleichen. Praktische Anleitungsübersicht Wenn man auf das Bild einer Anleitung klickt, kommt man zur entsprechenden Übersichtsseite. Dort sind alle Informationen dazu gesammelt: Maschenprobe, Nadelstärke, Lauflänge, Größen, Sprachen, Fotos und ein Beschreibungstext der jeweiligen Designerin. Außerdem ist es möglich, die gewünschte Anleitung als PDF direkt über Ravelry zu kaufen und per PayPal zu bezahlen. Preislich bewegen diese sich üblicherweise zwischen 5 und 15 Euro, bei Magazinen mit mehreren Anleitungen auch mehr. Auch gratis Anleitungen sind auf der Plattform zu finden, dafür gibt es ebenfalls eine Filteroption in der Suche.

Auf der Übersichtsseite finden sich Informationen zur Anleitung, Bewertungen und Fotos. © Screenshot

Wertvolle Beiträge aus der Community Was Ravelry im Vergleich zu analogen Anleitungen in Büchern oder Magazinen so hilfreich macht, sind die Beiträge der Community. Das umfasst einerseits Sterne-Bewertungen, wie man sie von vielen anderen Plattformen kennt. Andererseits kann man sich unter „Projekte“ („projects“) anschauen, wie andere Nutzerinnen und Nutzer die entsprechende Anleitung umgesetzt haben. Dadurch bekommt man schon im Vorhinein einen Eindruck, wie ein Kleidungsstück in verschiedenen Größen oder Farben wirkt, oder welche Abwandlungen möglich sind.

Unter "Projekte" kann man sich anschauen, wie andere die entsprechende Anleitung umgesetzt haben. © Screenshot

Projekt anschlagen Hat man sich für ein Design entschieden und die Anleitung heruntergeladen, kann man dieses mit einem Klick auf „anschlagen“ („cast on“) innerhalb von Ravelry starten. Auf dieser Seite kann man dann alle Details eintragen, die man sich merken will – etwa Startdatum, Größe, verwendete Nadeln und Garne oder Maschenprobe. Zusätzlich kann man in einem Textfeld freie Notizen eintragen und Fotos hochladen. Daraus speist sich die oben erwähnte „Projekte“-Ansicht mit den individuellen Umsetzungen der Nutzerinnen und Nutzer.

Auf der eigenen Projekt-Seite kann man unzählige Details vermerken. © Screenshot

Notizbuch-Funktion Wer sich beim Stricken oder Häkeln oft im Zettelchaos von Anleitungen und Mitschriften verliert, dürfte sich über das „Notizbuch“ („my notebook“) bei Ravelry freuen. Dort findet sich unter dem Punkt „Projekte“ eine Übersicht der eigenen Projekte.

Die Abkürzung "WIP", die über manchen Projektbildern angezeigt wird, steht für "work in progress" (in Arbeit). © Screenshot

Unter dem Punkt „Planung“ („Queue“) kann man Anleitungen sammeln, die man in Zukunft umsetzen möchte. Unter „Favoriten“ finden sich alle Designs, die man in der Suche mit einem Herz versehen hat. In der „Bibliothek“ („Library“) sind alle PDFs, die man über Ravelry gekauft hat. Eigenen Garn-Vorrat katalogisieren Die Funktion „Vorrat“ („Stash“) ist ebenfalls enorm hilfreich. Hier kann man die eigenen Garnvorräte eintragen, deren Verbrauch in verschiedenen Projekten verfolgen und vermerken, wo man sie gelagert hat. Weil auch hier eine große Datenbank im Hintergrund steht, muss man i.d.R. nur Namen und Hersteller eintippen – Garnstärke, Material, Lauflänge und so weiter werden automatisch ergänzt. Auf der Übersichtsseite des jeweiligen Garns kann man anhand der Projekte anderer Nutzerinnen und Nutzer sehen, wie es verarbeitet aussieht. Wenn man durch verschiedene Anleitungen stöbert, bekommt man dann auch immer angezeigt, ob man bereits passendes Garn im Vorrat hat.

Im Vorrat hat man alle daheim gelagerten Garne im Blick - sofern man sich die Mühe macht, sie alle einzupflegen. © Screenshot

Soziales Netzwerk Ravelry hat außerdem noch viele Funktionen eines Sozialen Netzwerks. Man kann sich mit anderen Nutzerinnen und Nutzern anfreunden, ihre Projekte herzen und ihnen Nachrichten schicken. Zum weiteren Austausch gibt es Gruppen und Foren. Dort sind sogenannte „KAL“ („Knit-Alongs“, etwa „Strickmit“) beliebt, bei denen sich Nutzerinnen und Nutzer verabreden, in einem gewissen Zeitraum dieselbe Anleitung umzusetzen. Basierend auf den Anleitungen und Projekten anderer, die man geherzt hat, liefert Ravelry persönliche Empfehlungen. Inspirieren lassen kann man sich zudem von den Anleitungs-Charts „Jetzt Gerade Angesagt“ („Hot Right Now“), wo die meistbesuchten Designs gelistet sind.