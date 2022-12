Sieben lustige Tech-Gadgets für die Silvesterparty

Wer eine Silvesterparty mit Freunden veranstalten will, kann den Abend mit ein paar coolen Tech-Gadgets verfeinern und für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Die futurezone zeigt euch 7 Produkte, die auch kurzfristig noch besorgt werden können.

1. LED-Getränkekühler und Bluetooth-Speaker

Wer sich das Feuerwerk zu Mitternacht draußen ansehen und dabei nicht auf kühlen Sekt verzichten will, kann den tragbaren LED-Sektkübel der Marke Schwaiger mitnehmen. Er kommt mit einer Fernbedienung und leuchtet in RGB-Farben oder in warmweiß. Zusätzlich fungiert er als kabelloser Bluetooth-Speaker, sodass man um Mitternacht auch den Walzer über den Kühler abspielen kann.

Die 3-Liter-Variante kostet auf Amazon 97,80 Euro.