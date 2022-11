Minus 25 Prozent auf Technik-Produkte: Hofer startet Rabatt-Tage

Eine Woche vor dem eigentlich Black Friday startet Hofer mit Rabattangeboten. Der Diskonter gibt einen Rabatt von 25 Prozent auf alle lagernde Technik-Produkte. Die Aktion gilt von 14. bis 19. November 2022.

PCs, Laptops, Smartphones, Tablets, Smartwatches, TV-Geräte und mehr sind in diesem Zeitraum in allen Hofer-Filialen vergünstigt zu haben, heißt es in einer Aussendung. Der Rabatt von 25 Prozent wird direkt an der Kasse abgezogen und gilt auch auf bereits reduzierte Ware.