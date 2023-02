Tesla crasht in Feuerwehrauto: Offene Fragen zu Autopilot

Am Samstag kam es auf einer Autobahn in Kalifornien zu einem Unfall zwischen einem Tesla und einem Feuerwehrauto . Das Tesla Model S stießt frontal mit dem Fahrzeug zusammen, das auf der Fahrbahn parkte, um die Straße zu blockieren. Der Teslafahrer wurde getötet, der Beifahrer und 4 Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden verletzt.

Ob der Teslafahrer den Autopiloten bzw. die Full-Self-Driving-Software seines Fahrzeugs nutzte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Am Auto entstand ein Totalschaden, die Passagiere mussten aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Auch das Feuerwehrauto musste abgeschleppt werden.

Teslas Fahrassistenten immer wieder in der Kritik

In der Vergangenheit kam es zu mehreren Vorfällen mit Tesla-Fahrzeugen, bei denen der Autopilot beschuldigt wurde, einen Unfall ausgelöst zu haben. Die Full-Self-Driving-Software des Autobauers ist laut National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) so fehleranfällig, dass das Unfallrisiko dadurch drastisch erhöht werde. Tesla selbst reagierte und will nun bei 362.000 Autos Softwareupdates ausspielen (die futurezone berichtete).

Auch Martin Eberhard, der Tesla zusammen mit Marc Tarpenning im Jahr 2003 gründete, hält von selbstfahrenden Autos nicht viel. Sowohl der Autopilot als auch die weiterentwickelte Full-Self-Driving-Software seien Mist, ließ Eberhard in einem Interview wissen.