Tesla-Käufer wegen Preissenkungen sauer

Tesla bearbeitet mit Singapur einen weiteren Markt in Asien mit erklecklichem Preisnachlass. Bestandsfahrzeuge der Modelle 3 und Y seien 5.000 Dollar (etwa 4.700 Euro) billiger für Käufer*innen, die ihren Verbrenner in Zahlung geben, wie von einem Händler am Montag in Singapur zu erfahren war.

Vergangene Woche hatte Tesla die Preise in China, Südkorea, Japan und Australien gesenkt, um die Nachfrage anzukurbeln. Am Wochenende führte das zu Protesten Hunderter Tesla-Käufer*innen in China, die ihren Wagen Ende letzten Jahres noch zum deutlich höheren Preis angeschafft hatten.

Preisverfall in China

In den sozialen Medien tauchten Videos mit schimpfenden Kund*innen vor Auslieferungszentren in Shanghai, Chengdu, Shenzhen und anderen Orten auf. Tesla-Neuwagen kosten nach Reuters-Berechnungen in der Volksrepublik nach 2 Preissenkungen inzwischen 13 bis 24 Prozent weniger als im September.