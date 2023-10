Tesla Semi legt 1.609 Kilometer an einem Tag zurück

Zum ersten Mal wurde der Tesla Semi unter realen Bedingungen getestet. Im Rahmen der Demonstration „Run on Less“ der unabhängigen Organisation North American Council for Freight Efficiency (NACFE) legte eine Exemplar des Elektro-Lkw an einem einzigen Tag über 1.000 Meilen (1.609 Kilometer) zurück - ein vielversprechendes Ergebnis, das Kritiker:innen des Semi vorerst verstummen lassen könnte.

