Toyota entwickelt neue Verbrennungsmotoren, um CO2-Neutralität zu erreichen

In einer Neujahrsansprache sagte der Vorsitzende des Toyota Verwaltungsrats und ehemalige CEO , Akio Toyoda : „Es gibt immer noch einen Platz für Motoren als praktisches Mittel, um CO2-Neutralität zu erreichen.“ Dafür habe Toyota ein Projekt auf den Weg gebracht, um Verbrenner weiterzuentwickeln.

Toyota hat in der jüngsten Vergangenheit vor allem mit ambitionierten Plänen für eine Feststoffbatterie Schlagzeilen gemacht. Jetzt verwundert der japanische Autobauer mit einer Aussage, die im Kontrast zu dieser Forschung zu stehen scheint. Demnach sollen Verbrennungsmotoren eine Rolle beim Erreichen von CO2-Neutralität spielen.

Toyota fährt ist spät in den E-Auto-Markt eingestiegen, war mit dem Prius aber unter den Ersten für Hybride

"Es scheint wie ein Rückschritt"

Viele große Autohersteller kehren dem Verbrenner den Rücken zu. Zudem werden bald österreich- und EU-weit Verbote eingeführt. Daher wirkt Toyotas Vorstoß ungewöhnlich. „Es scheint wie ein Rückschritt, aber das ist nicht der Fall“, so Akio Toyoda. Wie genau die Verbrenner zur CO2-Neutralität beitragen und was das neue Projekt beinhaltet, wurde noch nicht mitgeteilt.

Die bisherige Arbeit jener Menschen, die bisher an Verbrennern gearbeitet haben, sei weiterhin gefragt. Die Arbeitsplätze der 5,5 Millionen Japaner*innen, die aktuell in der Verbrenner-Fertigung arbeiten, sollen auch weiterhin bestehen bleiben, so der ehemalige CEO. Schon 2021 hatte er davor gewarnt, dass der Umstieg auf Elektromobilität Millionen Jobs kosten würde (futurezone berichtete).

