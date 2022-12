Neue Version des ID.3: VW erhöht die Preise massiv

Volkswagen bringt das Elektroauto ID.3 in einer neuen Variante. Dafür muss man aber auch tiefer in die Tasche greifen.

Volkswagen hat den VW ID.3 überarbeitet und bietet die neue Version demnächst zur Vorbestellung an. Die Änderungen am Fahrzeug an sich sind überschaubar. In einer Presseaussendung heißt es: “Zahlreiche Vorschläge von Kundinnen und Kunden wurden als Produktverbesserungen und Anreicherung der Serienausstattung aufgenommen und umgesetzt.“ Damit gemeint ist eine Überarbeitung des Innenraums.

So sind ein Display mit 12 Zoll Diagonale sowie der herausnehmbare Gepäckraumboden und die Mittelkonsole mit zwei Becherhaltern nun serienmäßig. Auch die einst fehlerbehaftete Software ist in neuer und verbesserter Version mit an Bord.

VW ID.3 wird deutlich teurer

Noch mehr als die Änderungen sticht die überarbeitete Preispolitik ins Auge. So liegt der Startpreis der Ausstattungslinie ID.3 Life jetzt bei 44.390 Euro. Vor etwa einem Jahr war der ID.3 (allerdings mit etwas weniger Ausstattung) um knapp unter 40.000 Euro in Österreich zu haben (ohne Förderungen). Ursprünglich hatte VW geplant, den ID.3 um unter 30.000 Euro anzubieten.

Wer den neuen ID.3 bestellt, muss sich übrigens gedulden. Derzeit geht man bei Volkswagen von einem Auslieferungszeitpunkt im 4. Quartal 2023 aus, wie es in der Presseaussendung heißt.