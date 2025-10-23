VW ID.7 zeigt während der Fahrt Werbung am Display an

23.10.2025

Man kann die Werbung zwar wieder ausschalten, dennoch sind die wenigsten Autofahrer glücklich darüber.

Knapp 60.000 Euro kostet ein Volkswagen ID.7. Wer sich das Elektroauto um den Preis kauft, muss anscheinend auch damit rechnen, Werbung auf dem Infotainment-Display angezeigt zu bekommen. ➤ Mehr lesen: Abo für mehr PS: VW brüskiert mit neuem Bezahlmodell Die "Empfehlungen", wie sie VW nennt, werden immerhin nicht standardmäßig angezeigt. Man muss ihnen explizit zustimmen. Das kann im Eifer der ersten Einrichtung aber schnell passieren, wie ID.7-Fahrer auf Reddit zu bedenken geben. Und auch dann dauerte es bei einem Fahrer 8.000 Kilometer, bis der erste Werbehinweis angezeigt wurde.

Während ein Hinweis für die nächstgelegene Ladestation noch einen Servicecharakter hat, ist die Werbung für Kaffeebohnen schon etwas aufdringlicher. Vielleicht hat das Auto ja erkannt, dass der Fahrer müde wird.

Pop-up-Nachrichten während der Fahrt Die Benachrichtigungen poppten dabei mitten in der Navigation auf. Das ist nicht nur störend, sondern kann auch potenziell gefährlich sein, da man vom Straßengeschehen abgelenkt ist. In den Einstellungen des Infotainment-Systems lassen sich die Werbeanzeigen glücklicherweise komplett deaktivieren. ➤ Mehr lesen: Samsung-Kühlschränke zeigen jetzt Werbung an Dass Werbeanzeigen in Navigationssoftware angezeigt werden, ist nicht neu. Auch Google Maps zeigt zumindest in den USA während der Fahrt Pop-up-Werbung für Geschäfte in der Nähe an.