Samsung-Kühlschränke zeigen jetzt Werbung an

Einige von Samsung teureren Kühlschränken kommen mit Displays, die außen auf der Tür angebracht sind. An sich eine praktische Sache. So kann man auf dem Smart Display in der Küche nicht nur Videos streamen, sondern auch Einkaufslisten verwalten oder Fotos aus dem digitalen Familienalbum anzeigen.

Doch was könnte man noch auf den Displays anzeigen, hat man sich offensichtlich bei Samsung gefragt. Die naheliegende Antwort: Werbung. Genau die bekommen US-Besitzer der zwischen 1.800 und 3.500 US-Dollar teuren Geräte der Family-Hub-Serie künftig ausgespielt.

Samsung bestätigte den Schritt in einem Statement gegenüber Android Authority. Demnach wolle man Mehrwert des Displays für die Kunden steigern, wie es heißt. Verteilt wird das “Feature” per Software-Update. Schon vor kurzem gab es im entsprechenden Changelog einen Hinweis, der auf Reddit breit diskutiert wurde. Erwartungsgemäß stößt der Schritt dort auf viel Kritik.

Werbung kann offenbar nicht deaktiviert werden

Die Anzeigen sollen dann ausgespielt werden, wenn der Cover Screen gerade nicht anderweitig genutzt wird. Einzelne Werbung kann offenbar “verworfen” werden und wird dann nicht mehr angezeigt. Samsungs Formulierung lässt aber darauf schließen, dass man sie nicht komplett ausschalten kann. Um das zu erreichen, muss man seinen teuren smarten Kühlschrank wohl komplett vom Internet trennen, verliert dadurch aber auch alle Smart-Features, die man vielleicht haben möchte.

Kühlschränke mit Family-Hub-Display werden auch in Europa bzw. Österreich verkauft. Hier etwa ein Exemplar bei Amazon um rund 2.000 Euro. Die Werbung kommt zumindest vorerst allerdings nur in den USA. Ob es Samsung aufgrund der eher negativen Reaktionen dabei belässt, oder das Programm ausweitet, ist vorerst unbekannt.