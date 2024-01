So viel Werbung schaltet Amazon in Prime Video

29.01.2024

In den USA wird bereits Werbung in Prime Video eingespielt. In Österreich dauert es noch eine Woche.

Wer bislang ein Amazon Prime Abo hatte, konnte auch den Streamingservice Prime Video ohne Werbung nutzen. Diese Tage sind allerdings bald gezählt, denn ab dem 5. Februar möchte Amazon (auch in Österreich) mit zusätzlichen Werbeeinblendungen starten. Wer das nicht will, muss zusätzlich 2,99 Euro im Monat bezahlen. Das Prime-Abo allein kostet momentan 8,99 Euro im Monat. 2 bis 3,5 Minuten Werbung pro Stunde In den USA tritt die Änderung bereits am heutigen Montag in Kraft. Zwischen 2 und 3,5 Minuten Werbung werden laut Wall Street Journal pro Stunde konsumierter Inhalte ausgestrahlt. Damit will man 159 Nutzer*innen weltweit erreichen - deutlich mehr, als die werbeunterstützten Dienste von Netflix und Disney +. Insgesamt hat Amazon mehr als 200 Millionen Prime-Abonnent*innen weltweit. ➤ Mehr lesen: Amazon soll 100 Millionen Dollar für MrBeast-Serie zahlen Laut Amazon sind die eingeblendeten Werbungen deutlich kürzer als beim traditionellen Fernsehen und bei den meisten anderen Streaming-Diensten. Einige Werbespots würden erscheinen, bevor das Programm beginnt, währen andere die Serie oder den Film unterbrechen würden.