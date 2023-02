Xbox kann jetzt mit Google-App gesteuert werden

Die Microsoft-Konsole kann man jetzt per App auf dem Smartphone ein- und ausschalten sowie die Lautstärke ändern.

Das Feature kam mit dem Februar-Update, man benötigt dafür die neueste Xbox-OS Softwareversion. Funktionen der App sind in unter anderem: Ein- und Ausschalten der Konsole, Navigation , Start/Pause und Lautstärkeänderung . Auch die Aufnahme von Clips bzw. Videos während des Spielens soll möglich sein.

Die Steuerung der Konsole mit dem Smartphone ist nicht gänzlich neu. So kann man seit einigen Jahren den Google Assistant für die Xbox-Steuerung nutzen. Konsolenbefehle funktionieren hier per Sprachfunktion. Die Google Home App ist hingegen besonders für Personen nützlich, die die Xbox über Tasten steuern möchten.

Weitere Neuerungen

Die App-Erweiterung ist nicht die einzige Neuigkeit: So wird Xbox etwa auch "CO₂-bewusst". Wie die futurezone berichtete, gibt es eine "Shutdown-Funktion". Laut eigenen Angaben von Xbox wird damit bis zu 20-mal weniger Energie verbraucht als im "Ruhezustand". Außerdem soll eine mit dem Internet verbundene Konsole Updates nun in der Nacht herunterladen, um so das Stromnetz weniger zu belasten.