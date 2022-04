Poco F4 GT: Smartphone hat Schultertasten, wie ein Spielecontroller

Akku in 17 Minuten voll geladen

Der Akku ist 4.700 mAh groß. Geladen werden kann er laut Poco mit 120 Watt. Damit soll er in nur 17 Minuten komplett aufgeladen sein. Lädt man das Smartphone während dem Spielen, ist es in 27 Minuten voll geladen. Einige andere Smartphones haben so wenig Ladeleistung, dass beim Zocken der Akku leer wird, obwohl das Gerät am Ladekabel hängt.

Das AMOLED-Display misst 6,67 Zoll und hat 120Hz. Eine Touchscreen-Abtastrate von 480Hz soll flotte Eingaben beim Gaming ermöglichen. Die Hauptkamera hat 64 Megapixel. Dazu gibt es eine Weitwinkelkamera mit 8 MP und eine Makrolinse mit 2 MP.

Preis und Verfügbarkeit

Das Poco F4 GT ist ab sofort in den Farben Schwarz, Silber und Gelb bestellbar. Mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher kostet es 600 Euro. Mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher 700 Euro. Damit ist es zwar kein Schnäppchen, aber verglichen mit ähnlich ausgestatteten Smartphones anderer Hersteller, um 300 bis 400 Euro günstiger.

Zum Start gibt es auf Amazon.de eine Aktion, die bis zum bis 29. April 23:59 Uhr läuft. Das Poco F4 GT 8/128 gibt es um 503 Euro, also gut 100 Euro günstiger. Das Poco F4 GT 12/256 kann um 604 statt 700 Euro bestellt werden.