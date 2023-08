Nur für kurze Zeit: Bei yesss gibt es 50 GB um 10 Euro

Der virtuelle Mobilfunker yesss, der zu A1 gehört, startet am heutigen Montag mit einem attraktiven Angebot. So gibt es im Zeitraum von 28. August bis zum 8. Oktober den Tarif yesss! Complete L mit 50 GB statt bisher 30 GB um 9,99 Euro pro Monat. Schließt man ihn gleich für ein Jahr ab, bezahlt man insgesamt nur 109,89 Euro, man spart sich also eine Monatsgebühr.

Dank Datenmitnahme hat man bis zu 150 GB Transfervolumen im Monat. Innerhalb der EU sind 9,3 Gigabyte nutzbar. Die maximale Downloadrate beträgt 100 Mbit/s, dazu gibt es 1.500 Sprachminuten oder SMS. 5G ist, wie bei allen virtuellen Diskont-Mobilfunkern, standardmäßig nicht nutzbar.

➤ Mehr lesen: Preiserhöhung bei 80 Prozent der Handyverträge: Soll ich wechseln?

Mit dieser Aktion hat yesss derzeit einen der attraktivsten Handytarife in Österreich im Angebot. Bei Hot (Magenta-Netz) bekommt man um 9,99 derzeit “nur” 40 Gigabyte an Daten. Genauso wie bei Spusu (Drei-Netz).

Voraussetzung ist natürlich, man braucht tatsächlich 50 Gigabyte Transfervolumen im Monat. Für Vielsurfer*innen kann der Tarif aber durchaus interessant sein.