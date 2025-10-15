YouTube-Player hat neues Design, User hassen es

15.10.2025

Ein überarbeitetes Player-Design bei YouTube wird weltweit ausgerollt. Einigen Nutzern gehen die Änderungen zu weit.

Google ist gerade dabei, dem YouTube-Player einen neuen Look zu verpassen. Neue Buttons, Animationen und Steuerfunktionen kommen. Das neue Design für Android, iOS, Web und Fernseher wird zusammen mit weiteren Updates bereits weltweit ausgerollt. Der neue Player soll aufgeräumter wirken und eine nahtlose Nutzererfahrung ermöglichen. Man soll beim Videoschauen weniger durch störende Elemente abgelenkt werden. ➤ Mehr lesen: YouTube startet mit günstigerem Premium-Abo für 2 Personen Kontrollelemente und Animationen Für die Player auf Mobilgeräten werden die Änderungen nur geringfügig sein: Die größte Änderung ist, dass die Kontrollelemente jetzt in eine pillenförmige Schaltfläche auf der linken Seite wandern.

Bei der Mobil-Version wandern einige Funktionen ins Menü unten link. © YouTube

Wenn man im neuen Player ein Video mit „Gefällt mir“ markiert, wird eine Art Animation abgespielt, die zum Inhalt passt. Bei einem Musikvideo etwa eine Musiknote, bei einem Video über Sport ein visuelles Zeichen aus dem Inhalt. Verbessertes Doppel-Tipp-Feature Das von Android-Usern bislang als störend empfundene Doppeltipp-Feature soll auch verändert und damit „weniger störend für die Video-Schau-Erfahrung“ werden. Damit ist gemeint, dass man während des Videos doppelt auf den Player tippt und dadurch vor- oder zurückspult. YouTube will beim neuen Player auch das Speichern von Videos erleichtern und gestaltet das Speichern von Videos und deren Hinzufügen zu Playlists durch bessere visuelle Hervorhebungen einfacher. Auch die Kommentarspalten sollen anders aussehen und einzelne Threads unter Kommentaren übersichtlicher erscheinen.

Bei der TV-Version rutschen die meisten Funktionen ins untere Menü. © YouTube

Wer YouTube am Fernseher schaut, wird noch Video-Details im linken oberen Eck eingeblendet bekommen. Alle anderen Kontrollfunktionen wandern jedoch ins untere Menü: Der Button zum Kanal und zum Abonnieren nach links. In der Mitte wird weiterhin der Abspiel-Button sein und „Gefällt mir“, „Gefällt mir nicht“, Kommentare und Speichern werden in pillenförmigen Schaltflächen gruppiert. ➤ Mehr lesen: YouTube-Nutzer verärgert über einstündige Werbung