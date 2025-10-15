YouTube-Player hat neues Design, User hassen es
Google ist gerade dabei, dem YouTube-Player einen neuen Look zu verpassen. Neue Buttons, Animationen und Steuerfunktionen kommen. Das neue Design für Android, iOS, Web und Fernseher wird zusammen mit weiteren Updates bereits weltweit ausgerollt.
Der neue Player soll aufgeräumter wirken und eine nahtlose Nutzererfahrung ermöglichen. Man soll beim Videoschauen weniger durch störende Elemente abgelenkt werden.
Kontrollelemente und Animationen
Für die Player auf Mobilgeräten werden die Änderungen nur geringfügig sein: Die größte Änderung ist, dass die Kontrollelemente jetzt in eine pillenförmige Schaltfläche auf der linken Seite wandern.
Wenn man im neuen Player ein Video mit „Gefällt mir“ markiert, wird eine Art Animation abgespielt, die zum Inhalt passt. Bei einem Musikvideo etwa eine Musiknote, bei einem Video über Sport ein visuelles Zeichen aus dem Inhalt.
Verbessertes Doppel-Tipp-Feature
Das von Android-Usern bislang als störend empfundene Doppeltipp-Feature soll auch verändert und damit „weniger störend für die Video-Schau-Erfahrung“ werden. Damit ist gemeint, dass man während des Videos doppelt auf den Player tippt und dadurch vor- oder zurückspult.
YouTube will beim neuen Player auch das Speichern von Videos erleichtern und gestaltet das Speichern von Videos und deren Hinzufügen zu Playlists durch bessere visuelle Hervorhebungen einfacher. Auch die Kommentarspalten sollen anders aussehen und einzelne Threads unter Kommentaren übersichtlicher erscheinen.
Wer YouTube am Fernseher schaut, wird noch Video-Details im linken oberen Eck eingeblendet bekommen. Alle anderen Kontrollfunktionen wandern jedoch ins untere Menü: Der Button zum Kanal und zum Abonnieren nach links. In der Mitte wird weiterhin der Abspiel-Button sein und „Gefällt mir“, „Gefällt mir nicht“, Kommentare und Speichern werden in pillenförmigen Schaltflächen gruppiert.
Beschwerden auf Reddit
Laut 9to5Google testet Google das neue Design bereits seit einigen Monaten, auch einzelne Nutzer durften den neuen Player bereits testen. Trotzdem kommt der neue Player nicht bei allen gut an: Auf Reddit gibt es bereits einige Threads, in denen sich YouTube-User über das neue Design aufregen.
Die Beschwerden dort reichen vom „grässlichsten Layout bisher“ bis hin zu „hässlich“. Einem User ist auch aufgefallen, dass man nicht mehr mit dem Mausrad zu den Kommentaren scrollen kann, während man gerade ein Video schaut.
