Aditya-L1: Indien feiert Etappensieg bei Erforschung der Sonne

Knapp einen Monat nach seinem geglückten Start in Richtung Sonne hat ein indischer Forschungssatellit auf seiner Reise durchs All ein weiteres wichtiges Etappenziel erreicht. Der nach dem hinduistischen Sonnengott benannte Satellit Aditya-L1 habe den "Einflussbereich der Erde" verlassen, teilte die indische Weltraumbehörde Isro am Samstagabend mit.

Der Satellit zur Erforschung der Sonne hat demnach bisher rund 920.000 Kilometer und damit etwas mehr als die Hälfte seiner Gesamtstrecke zurückgelegt. An diesem Punkt heben sich die Gravitationskräfte beider Himmelskörper auf, sodass Aditya-L1 vorerst in einer stabilen Umlaufbahn bleibt.

