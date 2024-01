Faszinierendes Foto zeigt Glühen der Erde

Die NASA veröffentlichte am Dienstag ein Bild, das das Glühen der Erdatmosphäre zeigt. Die hoch belichtete Aufnahme ist am 21. Jänner von der internationalen Raumstation ISS aus entstanden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Raumstation in 415 Kilometern Höhe über dem Pazifischen Ozean.

Das Nachthimmellicht oder Nachthimmelleuchten, das auf dem Foto zu sehen ist, wurde erstmals 1868 vom Schweden Anders Angström entdeckt. Es entsteht einerseits durch eine indirekte Streuung des Sonnenlichts und des Lichts der Sterne in der Ionosphäre - dem oberen Teil der Atmosphäre, der in 80 Kilometern Höhe beginnt und in einer Höhe von etwa 300 Kilometern in den interplanetaren Raum übergeht. Andererseits sind auch ionisierte Atome dafür verantwortlich.