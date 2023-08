Algorithmus findet “potenziell gefährlichen” Asteroiden

© ATLAS/University of Hawaii Institute for Astronomy/NASA

Die meisten dieser Himmelskörper fliegen weit von der Erde entfernt durch das All. Einige kreisen allerdings in der Nähe unseres Planeten. Solche erdnahen Objekte werden als "Near-Earth Objects", kurz NEOs, bezeichnet. Diejenigen Asteroiden, die sich der Erdumlaufbahn auf rund 8 Millionen Kilometern nähern, werden hingegen als potenziell gefährlichen Asteroiden ("Potentially Hazardous Asteroids", kurz PHAs ) eingestuft.

Wirksamkeit von Algorithmus bewiesen

Bei 2022 SF289 handelt es sich um einen solchen PHA. Die Wissenschaftler*innen gehen aber nicht davon aus, dass der Asteroid eine große Gefahr für die Erde darstellt. Er soll sich Berechnungen zufolge der Umlaufbahn unseres Planeten auf maximal 225.000 Kilometer nähern.

Vielmehr sind die Forschenden davon begeistert, dass ihr neuer Algorithmus in der Lage ist, aus vorhandenen Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie fütterten den neuen Algorithmus mit Daten des Vera-C.-Rubin-Observatoriums in Chile. Im Rahmen des ATLAS-Programms sammelt die NASA von dort aus seit Jahren Informationen über Flugbahnen von einer Vielzahl an Asteroiden.

"Die Entdeckung des Asteroiden 2022 SF289 zeigt die echte Wirksamkeit der Software, mit der Rubin nach Tausenden von noch unbekannten, potenziell gefährlichen Asteroiden suchen wird und macht uns alle sicherer", so der Wissenschaftler Ari Heinze, Hauptentwickler von HelioLinC3D in einer Erklärung.